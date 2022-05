Le Berry et le Poitou touchée par de violents orages, de nombreux dégâts matériels

Les orages particulièrement violents ont frappé les Charentes, le Poitou et le Berry, dans la nuit de dimanche à lundi. Plus de 6 000 impacts de foudre au sol en trois heures dans l'Indre et le Cher.

De violents orages ont frappé l'Indre dans la nuit de dimanche à lundi 23 mai, et notamment Châteauroux, rapporte ce lundi France Bleu Berry. De fortes pluies et de la grêle ont accompagné ces orages, qui ont également touché la Charente et la Charente-Martiime, la Vienne et les Deux-Sèvres.

La municipalité de Châteauroux (Indre) a ouvert cette nuit le gymnase Valère-Fourneau pour accueillir "toute personne victime des intempéries à son domicile et qui ne serait pas en mesure d'y passer la nuit", peut-on lire sur le compte Twitter de la ville. Les grêlons, pour certains gros comme des balles de tennis, ont causé d'importants dégâts. Beaucoup de toitures abimées, de véhicules, de mobiliers de jardins endommagés. De nombreux arbres sont tombés sur les routes. Les pompiers de l'Indre ont été mobilisés toute la nuit pour intervenir et sécuriser les zones concernées.

Clairement envie de pleurer, c'était hyper flippant, le toit de mon voisin c'est écroulés donc on héberge des personnes, les tuiles de cassé, les voitures etc, bref j'espère juste que personne n'est blessé ! Je pris fort pour que tout le monde s'en sortent indemne... #Chateauroux pic.twitter.com/KrlgqWZdl1 — Clem (@_clem36_) May 22, 2022

⛈ Les dégâts sont importants à Châteauroux où des grêlons monstrueux sont tombés au passage de l'orage. Des centaines de véhicules sont endommagés ! (© Cristelle Grodet) pic.twitter.com/FLxgjeM0nM — Météo Express (@MeteoExpress) May 22, 2022

Le département de l'Indre était placé en vigilance orange aux orages, comme la Vienne et les Deux-Sèvres. La vigilance a été levée lundi au petit matin. Dans la Vienne, les orages ont causé également des dégâts par endroit avec 80 interventions des pompiers pour des "inondations de maisons, dégâts sur toitures percées par des chutes de grêlons et impacts de foudre", selon France Bleu Poitou. Il n'y a pas de blessés mais des dégâts matériels.

Météo France a relevé plus de 6 000 impacts de foudre au sol en trois heures (entre 22h et 1h) dans l'Indre et dans le Cher. 18 000 éclairs ont été détectés par Météorage dans ces deux départements. Outre la grêle, 27 mm de pluie ont été mesurés à Pruniers (Indre), tandis que le vent a soufflé jusqu'à 107 km/h à Rosnay (Indre), à l'ouest de Châteauroux.

Des #orages circulent sur le centre-ouest. Ils s'accompagnent de chutes de #grêle (parfois plus de 5 cm de diamètre) et d'une forte activité électrique. Restez prudents et tenez-vous informés sur https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/r25t9shum7 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) May 22, 2022

Plus tôt dans la soirée, entre 19h et 22h, c'est dans le Poitou que les orages se sont déclenchés. En 3h, Météorage a enregistré plus de 8 600 éclairs, avec environ 2 000 impacts de foudre au sol. La région de Niort (Deux-Sèvres) a été particulièrement touchée. En seulement 30 minutes, Météo France a relevé 21 mm de pluie à Niort-Souché, Saint-Maixent-l'Ecole et Chauvigny (Vienne), et 33 mm à Ménigoute (Deux-Sèvres). Dans le sud de Niort, des grêlons de 8 cm ont été observés.