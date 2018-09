L'Inde touchée par des intempéries exceptionnelles

Les images sont impressionnantes. On y voit un bus happé par les flots et emporté comme un vulgaire fétu de paille dans l'état de l'Himachal Pradesh, dans le nord de l'Inde. Des inondations qui ont causé des déplacements de terrain et la destruction totale de certaines maisons, emportées par les eaux. Les forces nationales ont dû venir en aide aux autorités de cet État, incapable de faire face seul à la violence du phénomène.

Au moins 1 200 victimes

En Inde, la mousson est un problème récurrent et représente 70% des chutes de pluie annuelles. Dans tout le pays, au moins 1 200 personnes ont déjà perdu la vie. D'autres pays d'Asie, comme les Philippines, le Bangladesh ou le Sri Lanka, doivent aussi faire face à ces intempéries meurtrières, même si les bilans humains ne sont pas aussi importants qu'en Inde.

