L'Hérault et le Gard frappés par de violents orages

Ce qui était un ruisseau a envahi toute la commune de Saint-Gély-Du-Fesc (Hérault), situé au nord de Montpellier. Les véhicules sont pris au piège de l’eau, abandonnés où les courants les ont porté. Certaines ont terminé leur course dans le fossé. "On a deux véhicules immobilisés, le premier chauffeur a pu sortir et se réfugier et la seconde conductrice a été secourue par un policier municipal", indique le Major Patrice Wely, brigade de gendarmerie de Saint-Gély-Du-Fesc.

Aucun blessé

Une situation impressionnante et habituelle pour les locaux. "On sait qu’il y a des risques et on se protège", confie Thibaut Fraysse, éleveur. Les habitants des départements de l’Hérault et du Gard avaient reçu des consignes et aucun blessé n’est à déplorer. Les opérations de pompage ont débuté en fin d’après-midi. À Montpellier (Hérault), plusieurs axes de circulation ont été coupés à la circulation à cause des pluies et des élèves sont restés bloqués dans leur lycée en raison d’une cour inondée.