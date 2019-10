Japon : le typhon Hagibis a fait des ravages

Vu du ciel, les images sont saisissantes. Des centaines de maisons sont submergées par la rivière en crue dans la région de Nagano (Japon), à l'est du pays. L'urgence est de taille. Face à la montée des eaux, certaines maisons s'écroulent et disparaissent dans des torrents d'eau. Le typhon Hagibis a fait de nombreux dégâts. Plus au nord, dans la région de Fukushima, un glissement de terrain a emporté plusieurs maisons.

Le typhon a quitté le Japon

Les riverains tentent de récupérer quelques effets personnels. "C'est la première fois que je vis quelque chose comme cela", explique un habitant. Des vents de plus de 200 km/h ont balayé le Japon. Le typhon a frappé les côtes aux alentours de 19 heures, avant d'atteindre Tokyo deux heures plus tard. Toute la nuit, la capitale a subi les assauts de la pluie mais aussi du vent. Au sud de Tokyo, certains quartiers sont encore sous l'eau.

