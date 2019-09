Japon : deux morts et des dizaines de blessés après le passage d'un typhon

À Kawasaki (Japon), près de la capitale Tokyo, de puissantes rafales ont balayé les rues dans la nuit de dimanche 8 à lundi 9 septembre, avec un vent à plus de 200 km/h. Une femme est morte, projetée contre un bâtiment à Tokyo. Le typhon Faxai a également fait des dizaines de blessés en touchant terre au sud-est de la capitale.

900 000 foyers privés d'électricité

Une centaine de vols a été annulée au départ et à destination de Tokyo et 900 000 foyers ont été privés d'électricité. À Chiba, à 70 km de Tokyo, de nombreux automobilistes ont été piégés par la montée des eaux. Mais ce sont les arbres qui ont été meurtriers. Le corps d'un homme de 87 ans a été retrouvé lundi 9 septembre sous les branches. Les lignes de métro étaient totalement stoppées jusqu'à la mi-journée. Le Japon est touché quatre ou cinq fois par an par des typhons, mais rarement Tokyo. Faxai s'est éloigné des zones peuplées pour prendre la direction de la mer.

