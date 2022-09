Intempéries : un orage de grêle exceptionnel s'abat sur Gap, dans les Hautes-Alpes

Un violent orage s'est abattu sur Gap (Hautes-Alpes), dans la soirée du mercredi 14 septembre, avec de fortes chutes de grêle. Les grêlons étaient si nombreux qu'ils ont ruisselé en torrents, et se sont entassés dans les rues. Il était impossible pour les voitures de circuler, et les rues avaient des allures hivernales. La mairie a sorti à la hâte les déneigeuses pour tout déblayer au plus vite.

De nombreuses interventions des pompiers

Par endroits, les grêlons ont formé des couches épaisses de 10 à 15 cm. Des caméras de vidéosurveillance de la base de loisirs de la ville attestent de la violence du phénomène. L'eau s'est infiltrée dans la base de loisirs. Le propriétaire a dû déneiger, ou plutôt dégrêler en urgence. "En près de 50 ans, j'ai jamais vu ça. La terrasse est comme en plein hiver", se désole-t-il. Les pompiers ont dû intervenir à de nombreuses reprises.