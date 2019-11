Intempéries : un couple de personnes âgées porté disparu dans le Var

Le couple a emprunté un chemin près de la route de Grasse, avant de tenter de faire demi-tour alors que des coulées de boue se déversaient.

Un couple de personnes âgées est porté disparu depuis samedi 23 novembre dans le Var, rapporte France Bleu Provence dimanche. La police municipale a publié une alerte disparition. Les Varois ont pris la route de Grasse pour rejoindre Tanneron, samedi vers 13 heures. Ils ont emprunté un chemin alors que des coulées de boue se déversaient à cause des intempéries. Ils ont tenté de faire demi-tour et n'ont plus donné signe de vie depuis. Le couple circulait à bord d'une Citroën C3 blanche, immatriculée FF-876-XJ. Les agents de police ne savent pas si le couple s'est perdu, ni même s'il se trouve toujours sur la commune de Tanneron.

Par ailleurs, deux corps sans vie ont été retrouvés dans le département du Var par les services de sécurité et de secours engagés sur les inondations. Le premier corps a été retrouvé au Muy, à proximité de la zone où l'embarcation des pompiers a chaviré samedi 23 novembre lors d'un sauvetage, et où un homme d'environ 40 ans est depuis porté disparu. Pour l'instant, nous ne savons pas si le corps retrouvé est le sien. Le second corps a été retrouvé à Cabasse dans une voiture.

Depuis samedi, deux personnes étaient portées disparues dans le Var : l'homme tombé à l'eau lors d'une mission de sauvetage aquatique réalisée par les sapeurs-pompiers au Muy et un septuagénaire samedi matin à Saint-Antonin-du-Var.