Intempéries : le Var reste en alerte orange pour les crues, l'alerte à la pluie-inondation levée

Près de 400 personnes ont été évacuées dnas la nuit de mercredi à jeudi dans le Var, touché par d'importantes précipitations.

Les habitants du Var craignent une montée des eaux. Le département reste placé en vigilance orange pour les crues, tandis que l'alerte orange "orages-pluies-inondations" a été levée pour ce département comme pour le Gard, la Lozère et les Bouches-du-Rhône, a annoncé Météo France jeudi 1er novembre.

"Cette crue devrait dépasser 6 mètres à Roquebrune (Var)" selon Vigicrues, mais devrait cependant rester en dessous de la crue de janvier 2014 à 6,47 mètres. Le pic de crue est attendu jeudi dans la matinée, précise l'organisme de surveillance. Le bassin de la Nartuby, un affluent du fleuve Argens, "est très réactif aux pluies et celles de la nuit font à nouveau grossir la rivière".

Plusieurs zones ont été évacuées dans la soirée à Fréjus : 180 personnes ont été évacuées d'un camping, sept autres d'un autre et 216 personnes ont été évacuées d'une résidence, a indiqué mercredi soir la préfecture du Var. Il n'y a, a priori, aucun blessé. En fin de nuit et dans la matinée de jeudi, des averses orageuses vont encore concerner le département du Var, précise Météo France qui souligne que "le Gard, l'Hérault, le Var et les Alpes-Maritimes sont placés en vigilance "jaune" Vagues-Submersion".