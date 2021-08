Intempéries : l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie placées en vigilance orange aux pluies et aux inondations

Météo France prévoit de fortes pluies entre 13 heures et 21 heures, samedi, et alerte sur un risque de débordement des cours d'eau et de glissements de terrain.

Soyez prudents si vous vous trouvez en Isère, en Savoie ou en Haute-Savoie. Météo France a placé ces trois départements en vigilance orange pluie-inondation, samedi 7 août. L'alerte doit durer de 13 heures à 21 heures. "Cet épisode ne paraît pas exceptionnel" mais s'annonce "sérieux", détaille son bulletin de vigilance.

La région sera touchée par des orages, qui "pourront être accompagnés de grêle", prévient Météo France. "L'aspect le plus préoccupant sera lié aux fortes intensités de précipitations et aux cumuls de pluie sur de courtes durées (moins de 6 heures)", avec entre 60 et 80 mm attendus localement dans ces trois départements.

De telles intempéries peuvent "engendrer un fort ruissellement, un débordement des cours d'eau et des glissements de terrain", note l'agence météorologique, d'autant plus que les cours sont déjà à un niveau élevé et les sols saturés. Le bulletin de vigilance détaille les secteurs les plus à risque, "situés près du relief".