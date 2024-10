Intempéries en Ardèche : la maire de Saint-Julien-d'Intres estime "à 150 000 euros" le montant des dégâts

"On va être autour de 150 000 euros" de dégâts, déplore samedi 19 octobre sur franceinfo Catherine Faure, maire de Saint-Julien-d’Intres, au nord de l'Ardèche, après les pluies exceptionnelles qui se sont abattues sur le département cette semaine. L'édile précise qu'il s'agit "d'une estimation sommaire", en attendant le chiffrage des entreprises.

Comme bon nombre de communes en Ardèche, Saint-Julien-d'Intres a été "dans la tourmente" en raison des récentes intempéries. Désormais, le plus dur est passé, et les autorités ont pu "dégager les routes" et "faire rentrer les habitants chez eux". "On commence à sortir la tête de l'eau", assure la maire. L'heure est désormais "au bilan" des dégâts. Catherine Faure et ses adjoints vont "faire le tour ce matin et dans les prochains jours des éboulements" possibles puis "remettre en état les accès aux résidences".

Même s'il n'est pas encore arrêté, l'élue juge le montant des dégâts "colossal", d'autant que son budget général s'élève autour de "400 000 euros". "On essaie de gérer au mieux ces budgets, mais quand il vous arrive quelque chose comme ça, c'est catastrophique", se désole-t-elle.

Catherine Faure explique que la municipalité va devoir "différer certaines factures" pour tenir le coup avant la fin de l'année. Si elle reconnaît qu'elle va devoir gérer avec de "la débrouillardise", elle compte aussi sur "la solidarité". L'édile va également "demander lundi la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle" ainsi que "le dispositif de solidarité nationale".