Intempéries dans le Sud-Est : au moins une personne disparue dans le Var

À Sainte-Maxime, une voiture a été emportée vers la mer mercredi soir. Les secours ignorent encore si des passagers étaient à bord du véhicule. Les recherches vont reprendre jeudi au lever du jour.

Le Var est touché depuis mercredi par de fortes pluies. Un bilan provisoire fait état jeudi 11 octobre d'une personne disparue. Elle était dans sa voiture qui a été emportée vers la mer, mercredi soir vers 22h30 par la montée de la rivière Garonnette à Sainte-Maxime.

Des recherches compliquées

"À la limite de Sainte-Maxime et de Roquebrune-sur-Argens, cinq voitures ont été emportées par la mer par la crue de la Garonnette. Les recherches n'ont pas permis de localiser les véhicules en question. L'un au moins, qui avait les phares allumés, était occupé. Il est donc certain qu'il y aura un bilan humain", a expliqué à franceinfo Jean-Luc Videlaine, le préfet du Var. "Il est quasi certain qu'il y a au moins un disparu dont le sort est plus qu'inquiétant", précise-t-il même.

Mais, toujours d'après lui, les opérations sont "compliquées en pleine nuit". "Les recherches ont été interrompues en raison de la météo et de la nuit qui les rendaient vaines. Des éléments de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) et une vedette des gendarmes avec deux plongeurs ont été déployés, précise le préfet du Var. Des éléments similaires seront réengagés sur zone dès que le jour et la météo le permettront."

Une vigilance pluies et crues

Sur la commune de Sainte-Maxime également, d'après cette fois les informations récoltées par France Bleu Provence, quatre personnes coincées sur le toit d'un cabanon ont été hélitreuillées. La mairie évoque aussi des dégâts matériels importants, avec des villas, des caves et des rez-de-chaussée d'immeubles inondés. À 3 heures, les pompiers du Var étaient déjà intervenus 202 fois.

La préfecture du Var indique enfin que l'évacuation des deux campings de Fréjus est suspendue. Les autorités sont prêtes pour lancer l'opération mais attendent de voir si la rivière Argens continue de monter régulièrement. Une salle de sports est équipée pour accueillir 750 campeurs si nécessaire.

La préfecture renouvelle ses conseils de prudence

En attendant, sur Twitter, les autorités locales renouvellaient dès l'aube leur appel à la prudence. Sur franceinfo également, Jean-Luc Videlaine, a redonné plusieurs consignes de sécurité : "Ne pas s'engager sur une chaussée sous l'eau [...] et ne pas se diriger vers des locaux sous-terrains et notamment les garages, car c'est une prise de risques considérable." Le préfet du Var invite aussi les habitants à limiter leurs déplacements "même si le réseau routier départemental est praticable".

À Sainte-Maxime, "l’ensemble des établissements d’enseignement publiques de la ville accueilleront les élèves" indique de son côté le maire Vincent Morisse sur Twitter. "Les transports scolaires sont également assurés y compris pour le lycée du Golfe. Les deux crèches publiques de la ville accueilleront également les enfants."

Jeudi 11 octobre 2018, 06h45 : le #Var demeure placé en vigilance météorologique ORANGE pour #orages & #PluieInondation. Prudence lors de tout déplacement. Infos sur https://t.co/67o21bazSQ. Mot-dièse pour cet événement : #METEO83 pic.twitter.com/6vg7BFYI6X — Préfet du Var (@Prefet83) October 11, 2018

Maintenu, comme quatre autres départements du Sud-Est de la France, en vigilance orange aux fortes pluies, le Var a connu des précipitations importantes dans la nuit de mercredi à jeudi. Aux Arcs, il est tombé 152 mm de pluie, soit l'équivalent de 47 jours de précipitations. À Draguignan, près de 135 mm ont été relevés, ce qui représente 38 jours de pluie en moyenne. Le département du Var est désormais concerné par une vigilance orange pour des risques de crue, en plus de la vigilance déjà en cours pour de fortes pluies, selon la dernière carte de vigilance publiée jeudi par Météo France à 6 heures. La vigilance orange est en revanche levée dans les Bouches-du-Rhône.