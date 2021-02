VIDEO. Inondations : plusieurs communes du Sud-Ouest ont toujours les pieds dans l'eau

La situation demeure inquiétante mercredi 3 février sur le front des inondations en France. 17 départements étaient encore en alerte à la mi-journée, notamment dans le Sud-Ouest, comme à Couthures-Sur-Garonne (Lot-et-Garonne), où la ville est cernée par les eaux. La Garonne, montée à plus de 9 mètres, a transformé la commune en petite Venise du Sud-Ouest. Les sauveteurs du village sont en permanence en patrouille en barque, afin d'aider les habitants bloqués. Ces derniers sont habitués aux crues et la solidarité s'organise pour mettre à l'abri les meubles et apporter de la nourriture à ceux qui ne peuvent se déplacer.

Les habitants dépassés



La Dordogne n'est, elle aussi, pas épargnée par la montée des eaux. "Les habitants sont les pieds dans l'eau", raconte en duplex de La Roque-Gageac (Dordogne) la journaliste Anne Guillée-Épée. "Il y a une vingtaine de maisons qui sont cernées par les eaux en crue de la Garonne et la route sur laquelle je me trouve est coupée à la circulation", explique-t-elle. La commune, qui accueille l'été des milliers de touristes, voit aussi ses commerces inondés. "On espère que les choses vont s'arranger dans la journée", relaie la journaliste.