Inondations : onze départements restent en vigilance orange

D'importantes crues sont toujours en cours de propagation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.

Météo France maintient sa vigilance orange aux inondations pour onze départements du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, jeudi 14 juin. Cette alerte concerne : l'Eure, l'Eure-et-Loir, la Sarthe, l'Orne, le Calvados, l'Ille-et-Vilaine, le Tarn-et-Garonne, le Gers, les Landes, et les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Des crues importantes y sont toujours en cours de propagation.

Selon Météo France, le plus gros des pluies est passé. "La dépression qui nous a donné ces pluies phénoménales est aujourd'hui sur la Corse, elle sera demain en Italie", a indiqué le prévisionniste Frédéric Nathan, cité par l'AFP.

Pluies records

Depuis mardi matin, les Pyrénées-Atlantiques ont été particulièrement touchées. La commune la plus affectée est Salies-de-Béarn, "qui a été inondée à 65%", selon la préfecture. A Pau, 98 millimètres d'eau sont tombés, soit l'équivalent de cinq semaines de précipitations.

Dans le Sud-Ouest, les Landes ont également été touchées par les pluies. A Dax, il est tombé l'équivalent de cinq semaines de précipitation en 24 heures, selon Météo-France. Dans les Hautes-Pyrénées, la grotte de Lourdes a été fermée en raison de la crue du Gave de Pau.

En Nordmandie, Alençon, dans l'Orne, a connu 126 mm de pluie en trois jours, soit plus de deux mois de précipitations en temps normal. Quant à Paris, où il est tombé 78 millimètres, soit l'équivalent de 1,5 mois de précipitation, la ville n'avait pas connu de telles pluies en juin depuis 1960.