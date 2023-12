Inondations en Charente-Maritime : les évacuations se poursuivent à Saintes

Alors que le fleuve Charente poursuit sa crue, les secours tentent d'évacuer le plus de monde possible, même si certains préfèrent rester chez eux. Le pic de crue devrait être atteint dans la journée du dimanche 17 décembre.

Vue du ciel, la ville de Saintes (Charente-Maritime) ressemble à un îlot cerné, chaque minute un peu plus, par la montée des eaux. Samedi 16 décembre à midi, le fleuve Charente poursuit sa crue, gagne les jardins, les quais et une partie du centre-ville. Les employés de la mairie travaillent sans relâche pour protéger les habitations, pendant que les pompiers tentent de convaincre les riverains les plus menacés de quitter leur maison. Après trois jours à voir le niveau de l’eau grimper, une retraitée choisit de quitter son domicile, escortée par les pompiers.

Un pic attendu dimanche

Dans la rue voisine, une mère de famille évacuée il y a deux jours retrouve son appartement. Avec ses deux enfants en bas âge et l’aide des secouristes, elle vient mesurer l'ampleur des dégâts. Dans son logement, près de 20 cm d’eau. Elle récupère furtivement quelques habits et le doudou de sa fille, à quelques jours de Noël : "C’est vraiment triste parce qu’on a envie de faire la fête comme tout le monde, de faire un bon repas". Samedi après-midi, le niveau de la Charente devrait atteindre 6 mètres. Les autorités appellent les habitants de la commune à la plus grande vigilance. Le pic de crue est attendu dimanche 17 décembre dans l'après-midi.