Inondations à Morlaix : "Les rues du centre-ville sont recouvertes de plusieurs dizaines de centimètres d'eau"

La ville de Morlaix a été touchée par de violentes innondations ce dimanche. Les interventions des secours devraient durer toute la nuit.

D'importantes inondations ont lieu dimanche 3 juin à Morlaix, dans le département du Finistère placé en vigilance orange aux orages et inondations. Martin Lesage, directeur de cabinet du Préfet du Finistère, interrogé sur franceinfo, explique que "les rues du centre-ville sont recouvertes par plusieurs dizaines de centimètres d'eau." Selon ce dernier, les secours ont déjà procédé à "plusieurs dizaines d'interventions" et "ça va probablement continuer une partie de la nuit."

franceinfo : La situation est très délicate ce soir en Bretagne, surtout à Morlaix. Quelle est la situation actuellement ?

Martin Lesage : Il y a eu de très violents orages avec d'importantes pluies qui ont eu lieu à Morlaix en fin d'après-midi avec les rues du centre-ville qui sont recouvertes par plusieurs dizaines de centimètres d'eau. Ca a été un évènement très violent, également très localisé, puisque seules la ville de Morlaix et les communes environnantes sont touchées. On est actuellement en train de gérer les secours. Les pompiers sont en train d'effectuer de nombreuses interventions. Plusieurs dizaines d'interventions ont été effectuées, ça continue encore et ça va probablement continuer une partie de la nuit.

Quelles ont les mesures d'urgence que vous avez prises dans un premier temps. Vous avez évacué la population ?

La population est évacuée et on appelle également l'ensemble des habitants à ne pas s'approcher des zones qui sont inondées. C'est très important de pouvoir laisser les secours intervenir et ne pas gêner la réalisation des secours. Des solutions d'hébergement ont été prévues. On a notamment un train qui est bloqué sur une voie au nord de Morlaix avec 80 personnes à bord. Avec la SNCF on est en train d'évacuer ces personnes et on a prévu des hébergements si c'est nécessaire. Une cellule de crise a été mise en place en préfecture donc l'ensemble des services de l'Etat est présent ce soir en préfecture pour coordonner les secours.

C'est la première fois qu'un épisode d'orages aussi violent s'abat sur Morlaix ?

Il y a eu par le passé, à plusieurs reprises, des inondations. La difficulté, c'est que c'est une rivière qui est de très petite taille, donc quand on a des précipitations importantes comme aujourd'hui, le niveau monte très vite et il est impossible d'anticiper ce genre d'évènements.