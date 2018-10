DIRECT. Inondations dans l'Aude : Emmanuel Macron se rend dans les communes sinistrées

Ce qu'il faut savoir

Les inondations provoquées par des pluies diluviennes, dans l'Aude, ont fait 14 morts et plus de 70 blessées. Une semaine après, Emmanuel Macron doit passer la journée, lundi 22 octobre, auprès des sinistrés, des élus et des secours. Le chef de l'Etat est attendu à Villalier, 1 000 habitants, au nord-est de Carcassonne, l'une des communes les plus touchées par les crues. Il se rendra ensuite à Trèbes où six personnes sont mortes.

126 communes touchées. Des centaines de personnes sont sinistrées, leur maison dévastée, les routes sont éventrées, des villages ravagés. Dans les 126 communes les plus touchées, l'Etat a reconnu l'état de catastrophe naturelle, pour que les assureurs indemnisent plus vite les victimes. Les dégâts matériels sont évalués à un montant "de l'ordre de 200 millions d'euros", a estimé le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

Le département attend "un geste fort". Sur les communes touchées, "122 sont rurales. S'il n'y a pas de solidarité forte, elles ne se relèveront pas", prévient le président du conseil départemental, André Viola. "Nous attendons un geste fort de l'Etat avec des engagements financiers", a-t-il déclaré.

Des dons venus du Pas-de-Calais. Un camion de 44 tonnes, chargé des dons des habitants de la commune de Blendecques, près de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, doit partir lundi en direction de l'Aude, pour venir en aide aux sinistrés. Les habitants ont donné "de tout : des produits alimentaires non périssables, des vêtements, de la vaisselle, des meubles, des fauteuils, des salons", a expliqué le maire de Blendecques, Rachid Ben Amor, à franceinfo.