Indonésie : des inondations font au moins 50 morts et de nombreux blessés

Le phénomène y est fréquent pendant la saison des pluies. Au moins 50 personnes ont trouvé la mort dans des inondations qui ont frappé la province indonésienne de Papouasie, selon un nouveau bilan annoncé dimanche 17 mars par l'agence de gestion des catastrophes. Des inondations à Sentani, à une vingtaine de kilomètres de la capitale provinciale de Jayapura, ont été provoquées par des pluies torrentielles samedi. Elles ont aussi fait 59 blessés.

Le nombre de victimes va "probablement augmenter"

"Le nombre de victimes et l'incidence de la catastrophe vont probablement augmenter puisque les équipes de secours s'efforcent encore d'accéder à d'autres zones touchées", a indiqué le porte-parole de l'agence, Sutopo Purwo Nugroho. "C'est un glissement de terrain" en amont de la zone "qui semble être à l'origine des inondations", a-t-il précisé.

Plusieurs dizaines de maisons ont été endommagées. Et si le niveau de l'eau commence à décroître, les évacuations continuent. "Les équipes de secours procèdent à des évacuations mais elles n'ont pas atteint toutes les zones touchées à cause d'arbres tombés, de roches et de boue" qui bloquent les voies de communication, a détaillé Sutopo Purwo Nugroho.