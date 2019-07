États-Unis : des pluies diluviennes se sont abattues sur Washington

Des rues transformées en rivières. En quelques minutes lundi 8 juillet, toute la région de Washington (États-Unis) s'est retrouvée sous des pluies torrentielles. Les orages violents ont entrainé des crues éclair, coupant les routes et certains quartiers résidentiels. "J'ai vu que l'eau atteignait mes phares de voiture et je me suis dit 'il ne faut pas que je reste là'“, témoigne un automobiliste.

Des intempéries inhabituelles

Par endroits, la montée des eaux a été si rapide que certains automobilistes n'ont eu d'autres choix que de se réfugier sur le toit de leur voiture. Dans le centre de Washington, les interventions de pompiers se sont enchaînées. L'eau s'est invitée dans le métro, en cascade, et dans les ascenseurs. Il y a eu de l'eau jusque dans la salle de presse de la Maison-Blanche. Des intempéries qualifiées d'inhabituelles par les services météorologiques américains.