Espagne : six personnes décédées dans les inondations

L'image est saisissante. Sur une vidéo amateur enregistrée à Molina de Segura, en Espagne, une femme est restée accrochée à un arbre pour éviter d'être emportée par les eaux. Un camion fait marche arrière jusqu'à elle, un chauffeur lui tend la main et parvient in extremis à la sauver. Dans le sud-est du pays, les sauvetages périlleux se multiplient. Avec la plus grande précaution, des militaires ont dû évacuer par la fenêtre. Ils réussiront à sauver deux petites filles avec de l'eau jusqu'à la taille.

3 500 personnes évacuées par l'armée

Sous un tunnel, des automobilistes se sont fait surprendre par la crue, c'est donc sur un jet-ski que les secours leur viennent en aide. Inondations, pluies torrentielles, tornades... depuis quatre jours, l'Espagne fait face à des intempéries d'une grande intensité. L'armée a été appelée en renfort pour évacuer 3 500 personnes. Six personnes ont perdu la vie depuis mercredi 11 septembre dans le pays.

