DIRECT. Opération de sauvetage des jeunes piégés dans une grotte en Thaïlande : "Vu la météo, il n'y a pas d'alternative"

Ce qu'il faut savoir

La délicate opération de sauvetage des douze adolescents et de leur entraîneur de football, piégés depuis quinze jours dans la grotte inondée de Tham Luang, dans le nord de la Thaïlande, a commencé dimanche 8 juillet. Suivez la situation en direct sur franceinfo.

Le premier sauvetage prévu pour 16 heures. Les sauveteurs ont commencé l'extraction du groupe dimanche matin à 5 heures, heure de Paris. Il faudra de nombreuses heures avant que le premier garçon ne sorte au grand jour. Le chef des opérations de sauvetage estime que le premier rescapé pourrait émerger du réseau souterrain vers 16 heures.

Une opération de deux à trois jours. Treize plongeurs étrangers et cinq membres des commandos d'élite de la marine thaïlandaise vont tenter de ramener les adolescents, à travers des galeries submergées. Les douze jeunes et leur entraîneur seront évacués "un par un" et cela prendra "deux à trois jours", a annoncé un des responsables de la cellule de crise.

Des galeries souterraines étroites et submergées. Pour parvenir jusqu'à la sortie, les enfants devront plonger dans des couloirs sombres et étroits, dont la largeur n'excède pas 60 centimètres à certains endroits. Pour se rendre compte de ce qui les attend, franceinfo a interrogé Renaud Carassou-Maillan, conseiller technique national à l'association Spéléo secours français.