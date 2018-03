Canicules, tempêtes, crues... Le nombre d'événements climatiques "extrêmes" a doublé entre 1980 et 2016

"Nous pourrions expérimenter ces extrêmes de manière plus erratique", a prévenu le directeur du programme Environnement du Conseil des académies des sciences européennes, à l'origine de ce rapport.

Le monde a connu quatre fois plus de crues qu'en 1980. Dans le même temps, les aléas hydrologiques extrêmes (inondations, crues) ont quadruplé et les sécheresses doublé. Mercredi 21 mars, le Conseil des Académies des sciences européennes (EASAC) affirme dans un rapport que les événements météorologiques "extrêmes" ont été toujours plus fréquents ces 36 dernières années.

Dans un monde en plein bouleversement climatique, le nombre d'événements climatiques a plus que doublé en moyenne entre 1980 et 2016, souligne ce rapport qui actualise une étude datée de 2013. L'EASAC a par ailleurs appelé les dirigeants européens à agir "urgemment" pour "mieux adapter les infrastructures" face à ces événements aux lourdes conséquences humaines et économiques.

"La tendance aux extrêmes se poursuit", souligne Michael Norton, directeur du programme Environnement de l'EASAC (qui réunit 27 Académies des sciences de l'UE, de Norvège et de Suisse). "Nous pourrions expérimenter ces extrêmes de manière plus erratique", ajoute-t-il. "Il est donc plus important encore d'éviter les gaz à effet de serre, responsables de ces changements" et, pour les impacts inévitables, de renforcer les plans de protection, assure-t-il, soulignant que "ce rapport arrive à point nommé, puisque la Commission européenne doit remettre cette année une évaluation de sa stratégie climatique."