Calvados : la mini tornade était d'une "violence comme on n'en a jamais connue sur notre côte", raconte le maire de Villers-sur-Mer

Une mini tornade a touché les côtes du Calvados, samedi 18 juin dans la soirée. Elle a été particulièrement violente à Villers-sur-Mer où une personne est morte et au moins trois ont blessées. Le phénomène était d'une "violence comme on n'en a jamais connue sur notre côte", a expliqué sur franceinfo ce dimanche Thierry Granturco, maire de la commune et vice-président de la Communauté de communes Coeur Côte Fleurie.

franceinfo : Comment s'est déroulée la soirée avec le passage de la mini tornade ?

Thierry Granturco : Cela a commencé à souffler bien plus tôt que ce qu'on nous avait annoncé. Cela a soufflé de plus en plus violemment et cela s'est terminé par une mini tornade avec un kitesurfeur qui a été projeté de l'eau jusqu'au mur d'un restaurant où il est mort. On a eu du mobilier urbain, de terrasses, de restaurants, qui est parti avec une violence inouïe et qui a blessé plusieurs personnes hospitalisées cette nuit. Cela a eu une violence comme on n'en a jamais connu sur notre côte.[Les dégâts matériels] sont secondaires. Nous allons avoir beaucoup d'intervention à faire, mais quand on a vécu une soirée comme celle d'hier soir on n'y pense pas, on verra plus tard.

Une alerte météo avait-elle été donnée ?

Non, aucune information. On a eu une communication avec Météo France qui nous avait fait savoir qu'ils n'avaient pas pu anticiper ce genre de mini tornade. On savait qu'on allait avoir des vents violents, ils étaient annoncés en toute fin de soirée, voire dans la nuit, mais on ne pensait pas qu'ils seraient de cette violence-là et à 20h30.

Les gens sont-ils choqués après le passage de cette mini tornade ?

Oui, une cellule psychologique est en place. Outre le fait qu'elle doit accompagner la famille du défunt, il y a tous ceux qui ont assisté à cette mort qui est particulièrement violente, atroce, et qui vont devoir être accompagnés pendant quelques semaines.