Brésil : au moins 30 morts dans des inondations

Les images donnent la mesure de la catastrophe. Depuis jeudi 23 janvier, une violente tempête s'abat sur l'État de Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil. Des torrents d'eau courent dans les rues de Belo Horizonte. Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on distingue avec difficulté une voiture engloutie. Dans le centre-ville, la pression est si forte que des canalisations souterraines cèdent les unes après les autres. En plus des inondations, la tempête a provoqué des glissements de terrain et les secours cherchent encore ceux qui ont été piégés dans les maisons ensevelies.

3 500 personnes déplacées

"Un pan entier de la colline a cédé, il a emporté une première maison vide qui en a emporté une seconde en contrebas où se trouvaient quatre personnes", explique Thiago Costa, membre du service d'incendie du Minas Gerais. Le bilan provisoire fait état de 30 morts. Les pluies frappent cette région depuis quatre jours et 3 500 personnes ont dû quitter leur logement.

