Des pluies diluviennes au Chili font un mort et plus de 4 000 sinistrés

Les services météorologiques chiliens ont émis le plus haut niveau d'avertissement pour six régions.

De fortes pluies se sont abattues, jeudi 13 mai, sur le centre et le sud du Chili, faisant un mort et plus de 4 000 sinistrés, selon les autorités. La victime a été tuée par la chute d'un arbre à Linares, ville du sud du pays. "Ces pluies vont continuer à tomber très fort", a prévenu le président chilien Gabriel Boric.

Les services météorologiques du Chili ont émis une "alarme", le plus haut niveau d'avertissement à la population, pour les régions de Coquimbo au nord, Valparaiso et Metropolitana au centre, et O'Higgins, Ñuble et Biobio au sud, en raison de pluies et de vents inhabituellement forts. De son côté, la ministre de l'Intérieur, Carolina Tohá, a annoncé l'état de "catastrophe" dans cinq de ces régions afin de faciliter l'aide d'urgence.

Des intempéries après une décennie de sécheresse

Dans la capitale, Santiago, 80 mm d'eau sont attendues en quelques heures seulement, soit autant que l'ensemble d'un mois de juin habituel. Ces pluies surviennent après plus d'une décennie de sécheresse.

Les autorités ont décrété la suspension totale des cours dans les établissements scolaires à Santiago et dans quatre autres régions du pays, et demandé à la population de limiter les déplacements.

Dans la ville de Viña del Mar, à 110 km de Santiago, elles craignent l'effondrement d'un immeuble de 12 étages et 200 appartements, dans le secteur de Reñaca. Les pluies du week-end ont provoqué un gouffre de 15 mètres de large et 30 de profondeur sous l'immeuble.