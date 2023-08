Grandes marées : un homme de 55 ans meurt noyé au large de Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée

Un homme est mort noyé dans l'océan jeudi en fin d'après-midi, au niveau de la plage de la Pège, à Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée), alors que la marée était montante.

Un quinquagénaire est mort noyé dans l'océan jeudi 3 août en fin d'après-midi, au niveau de la plage de la Pège, à Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée), rapporte France Bleu Loire Océan. L'homme de 55 ans a été sorti de l'eau par les six sapeurs-pompiers mobilisés pour l'intervention, mais ces derniers n'ont pas pu le réanimer. Les faits se sont produits à marée montante.

Les premiers jours d'août sont marqués par les grandes marées sur le littoral Atlantique et les côtes de la Manche, avec des coefficients jusqu'à 104 encore vendredi matin, et 102 à venir pour samedi, rendant la baignade et la pêche à pied par endroits plus risquées.

Dans les Côtes-d'Armor, deux adolescents de 16 ans ont ainsi été secourus jeudi soir, sains et saufs, après s'être retrouvés piégés par la marée montante sur une île à Plougrescant, accessible à pied uniquement à marée basse, rapporte France Bleu Breizh Izel.

Mercredi après-midi, en plein passage de la dépression Patricia, une femme de 57 ans a déjà trouvé la mort lors d'une baignade en mer à Ouessant (Finistère).