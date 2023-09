Direct Météo : l'épisode de fortes chaleurs persistera "une bonne partie de la semaine" dans l'Hexagone, prévient Météo France

Des fortes chaleurs qui persistent. Les températures élevées actuellement observées dans l'Hexagone vont se maintenir "une bonne partie de la semaine", prévient Météo France. "Les maximales sont homogènes avec 30 à 34 degrés sur quasiment tout le pays, un peu moins sur le Finistère et la Corse, avec des pointes à 35 ou 36 degrés sur le Centre et le Sud-Ouest", précise le organisme dans son bulletin du mardi 4 septembre. Suivez notre direct.

Une quarantaine de départements en vigilance jaune canicule. Une large part de la France, notamment dans le centre et l'ouest de l'Hexagone sont en vigilance jaune en raison des températures élevées. "Une aggravation ne peut être totalement exclue sur certains départements placés actuellement en jaune", prévient Météo France.

Des sommets jamais atteints. Des records de températures ont été battus, lundi 4 septembre, dans de nombreuses villes de France touchées par la vague de chaleur, notamment à Poitiers (Vienne), La Rochelle (Charente-Maritime), Limoges (Haute-Vienne) ou encore Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), a annoncé Météo-France.

Un écart de température important avec la moyenne. Il fait plus chaud de 7°C par rapport à la moyenne des températures mesurées le 4 septembre entre 1971 et 2000. Cet écart est même de 11,2°C à Nevers (Nièvre) et de 10°C à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Retrouvez l'écart entre les températures du jour et les températures de référence, au niveau national et dans 30 stations de Météo France, dans notre tableau de bord.