Philippines : l’heure du bilan

Les rues de Baguio ont été envahies par des cascades d’eau, les rues débordent, et les courants violents ont tout saccagé. Tous les quartiers résidentiels ont été envahis par l’eau. Un paysage désastreux après le passage du super typhon Mangkhut aux Philippines. Il a touché plus de quatre millions de personnes sur son passage. À certains moments, les vents ont frôlé les 330 km/h, un record cette année pour le pays.

En route vers la Chine

Déjà six personnes sont mortes suite à des glissements de terrain, les autres ont été piégées par l’eau et sont mortes noyées. 105 000 Philippins ont dû être évacués et tous sont extrêmement choqués. "J’ai peur parce que ce typhon est vraiment très puissant", témoigne une habitante. Le typhon se dirige désormais vers la Chine. À Hong-Kong, on se prépare à son passage en se mettant à l’abri et en bâchant tous les immeubles pour éviter que l’eau ne rentre.

Le JT

Les autres sujets du JT