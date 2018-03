VIDEO. Irma : six mois après l'ouragan, les Antilles se reconstruisent... lentement

En septembre 2017, l'ouragan Irma dévastait les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Six mois plus tard, elles semblent avoir retrouvé leurs visages de paradis, mais la réalité reste difficile, avec une reconstruction qui avance très lentement et des financements qui se font attendre.