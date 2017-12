VIDEO. A Saint-Martin, trois mois après l'ouragan, un Noël pas comme les autres

De toute l'île, ils ont convergé vers une des rares églises de Saint-Martin encore en bon état malgré le passage d'Irma. Trois mois et demi après le cyclone, cette messe de Noël avait une saveur toute particulière pour les habitants. Une messe de Noël point d'orgue d'une semaine de festivités, dans une île qui porte encore partout les stigmates de la violence d'Irma. Trois mois et demi après, certaines rues sont encore jonchées de carcasses et de déchets.

Des cadeaux en provenance de Guadeloupe et Martinique

Alors pour les enfants de Saint-Martin en ce Noël, les îles françaises voisines ont eu une idée. Celle-ci est venue des airs. L'avion arrive de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Dans la soute de cet avion, des centaines de cadeaux offerts par la population de Guadeloupe et de Martinique, une façon pour ces populations des Caraïbes de montrer leur total soutien à Saint-Martin après Irma. Ces cadeaux seront distribués ce soir à des centaines d'enfants à Marigot, la plus grande ville de Saint-Martin. À l'intérieur d'une tente, plus de 3 000 cadeaux qui les attendent. Toute cette soirée, malgré Irma, les enfants de Saint-Martin auront tout de même goûté un peu à la magie de Noël.

Le JT

Les autres sujets du JT