Nord : des écoliers récoltent des fournitures scolaires

La maison de Victor est envahie par les cartons. À l'intérieur, 376 kilos de gommes, crayons et cahiers venus de la France entière, que le garçon de neuf ans trie consciencieusement. L'an dernier, avec des camarades de classe, il décide de récolter des fournitures pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir le matériel nécessaire. D'une simple boite pour récolter des dons, l'entreprise a pris de l'ampleur, près de 400 kilos de fournitures sont récoltés.

Des fournitures pour Saint-Martin

Les enfants ont ainsi reçu de quoi fournir bien plus que les écoles de leur ville, la ville de Ronchin dans le Nord. L'association Feutres et cie a donc pris un nouveau tournant et compte envoyer des fournitures scolaires aux élèves de Saint-Martin, sinistrées par l'ouragan Irma. Désormais, l'association cherche de l'aide pour envoyer ces fournitures et ne compte pas s'arrêter là.