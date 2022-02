Vrai ou Fake : des élus climatosceptiques en France ?

Si la réalité du réchauffement climatique ne fait globalement plus débat en France, il reste quelques élus pour la remettre en cause. Anne-Laure Blin, députée Les Républicains du Maine-et-Loire, affirmait en mars 2021 que "la science n'est pas unanime sur cette question". C'est pourtant faux. Un consensus scientifique s'est dégagé depuis quelques décennies quant à l'existence du réchauffement climatique et à la responsabilité des êtres humains.

Elle dénonce une "écologie bien-pensante"'

Contactée, la députée maintient ses propos. "Au nom d'une écologie bien-pensante, on axe toujours dans le même sens. On va à l'encontre de l'homme, à l'encontre des Français, à l'encontre de nos entreprises", assure-t-elle. L'élue affirme en même temps être la défenseuse d'une "écologie de bon sens". Eric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle, affirme lui aussi que des débats et des doutes existent encore, comme il l'avait dit le 24 octobre dernier sur BFM TV.