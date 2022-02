En vingt ans, le Groenland a perdu 4 700 milliards de tonnes de glace à cause du réchauffement climatique

La fonte des calottes glaciaires en Arctique est aujourd'hui la cause principale de la montée des océans, d'après la Nasa.

Un nouveau chiffre qui vient souligner l'ampleur du réchauffement climatique. L'immense calotte glaciaire qui recouvre le Groenland a fondu de près de 4 700 milliards de tonnes en vingt ans selon des chiffres publiés le 31 janvier par le Polar Portal (lien en anglais), l'organisation qui regroupe les instituts de recherche danois sur la région. Une fonte qui a provoqué à elle seule une hausse de 1,2 centimètre du niveau des océans. La calotte glaciaire qui recouvre une grande partie de l'immense île du Groenland est la deuxième plus importante au monde après celle de l'Antarctique, et son épaisseur moyenne est de 2 000 mètres (elle atteint 3 000 mètres par endroit)

Cette région autonome du Danemark, qui se situe dans le cercle polaire arctique, est une des zones en première ligne face au réchauffement climatique. Le phénomène s'y produit à un rythme trois voire quatre fois supérieur au reste de la planète, et les glaciers du Groenland reculent six à sept fois plus vite aujourd'hui qu'il y a vingt-cinq ans.

La côte ouest particulièrement touchée

D'après le Polar Portal, "la plupart de la perte de glace se produit sur les bords de la calotte glaciaire, où des observations indépendantes indiquent que la glace se rétrécit, que les fronts glaciaires reculent dans les fjords et à terre, et que la fonte est plus forte à la surface de la glace". La côte ouest du Groenland est particulièrement concernée, selon ces données.

La fonte des glaciers du Groenland est le principal facteur de la hausse du niveau des océans sur Terre, d'après la Nasa, et elle pourrait faire faire monter les océans de plus de sept mètres en cas de fonte totale.