Comme elle, des milliers de personnes ont manifesté dans toute la France ce 9 mai. Porte-parole de On Est Prêt, Camille Étienne raconte pourquoi elle aimerait que l'État ait plus d'ambition écologique.

"On parle beaucoup de problèmes, toujours, du point de vue des écolos on dénonce beaucoup. Et là on avait des solutions, des vraies, 149 mesures, et qui mettaient personne de coté, qui n'étaient pas une écologie pour les riches", lançait Camille Étienne, présente à la marche pour le climat ce 9 mai. La porte-parole de On Est Prêt estime en effet que l'État manque d'ambition en matière d'écologie. "On a vu encore une fois un manque de volonté politique, un manque d'ambition, et des lobbys, des lobbys industriels de l'automobile, de la publicité, qui ont fait pression sur cette loi", déplore la militante.

"Ils ont oublié les gens"

Aujourd'hui, Camille Étienne regrette que les lois soient prises "loin des gens", estimant que "derrière les courbes, il y a des gens". "Quand on parle de manger sain dans les cantines, on parle de paysans qui aujourd'hui sont la profession où il y a le plus de suicides", développe-t-elle. Pour la porte-parole de On Est Prêt, l'heure est grave. "On a atteint ce qu'on appelle des limites planétaires", résume-t-elle.