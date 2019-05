VIDEO. \"Nous allons dans le mur\" : le jour du dépassement est arrivé pour les Européens

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"Si nous continuons dans ce modèle, nous allons dans le mur." Voici les mots de Pierre Cannet, co-directeur des programmes au WWF France. Une inquiétude d'autant plus cohérente ce vendredi 10 mai où l'Union européenne vit désormais en déficit écologique. En 1961, le jour du dépassement européen était évalué au 13 octobre. Une date largement obsolète aujourd'hui.

En effet, l'Europe se situe juste derrière les Etats-Unis et la Chine en termes d'empreinte écologique. "Si l'ensemble de l'humanité consommait comme les Européens, il nous faudrait 2,8 planètes Terre", alerte Pierre Cannet. En pratique, nous avons pêché plus de poissons, abattu plus d'arbres et cultivé plus de terres que ce que la nature ne peut nous procurer au cours d'une année.

Des solutions à adopter au plus vite

Pour faire reculer le jour du dépassement, le WWF propose plusieurs solutions au niveau européen : zéro émission carbone en 2040, mieux contrôler la pêche, consacrer 50 % du budget aux énergies bleues et vertes et mettre en place une nouvelle politique agricole commune. Pour ce faire, Pierre Cannet explique que l'Union européenne donnera plus de 1000 milliards d'euros ces sept prochaines années.

La France, une élève passable

Les pays européens ne sont toutefois pas égaux face à cette surconsommation et la France fait partie des mauvais élèves, loin derrière l'Écosse qui, depuis une trentaine d'années, a notamment réduit ses émissions de gaz à effet de serre et "déployé une électricité qui repose beaucoup sur les énergies renouvelables avec, par exemple, le développement du solaire, de l'éolien", explique le co-directeur des programmes au WWF France.