"Ne fuyez pas !" : Harrison Ford livre un plaidoyer pour la planète et la jeunesse

"Il est normal de ressentir de la frustration, de l'anxiété, de la tristesse, mais ne fuyez pas." Présent en sa qualité de membre du Conseil de l'ONG Conservation International, qui œuvre pour la biodiversité, Harrison Ford a pris la parole en ouverture du Congrès. "La Terre est dotée d'écosystèmes irremplaçables riches en carbone et biodiversité. En protégeant juste une infime partie de ces zones humides, de ces forêts tropicales et de ces mangroves, nous pouvons protéger la faune, l'air, l'eau, la nourriture, les emplois et le climat", a-t-il déclaré.

Dans son plaidoyer, l'acteur américain s'adresse à la jeunesse : "Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas que les renforts arrivent. Ils sont dans des amphis, s'aventurent dans de nouveaux domaines, écrivent des thèses, ils manifestent, créent des communautés, ils apprennent à transformer leur passion en progrès, leur potentiel en pouvoir."