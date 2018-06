VIDEO. Le plus vieil orang-outan au monde vient de mourir

L’orang-outang de Sumatra le plus vieux du monde est mort à l’âge de 62 ans dans un zoo australien. Cette femelle, prénommée Puan vivait au zoo de Perth en Australie. Puan était née à Sumatra en 1956 et avait été offerte par la Malaisie le 31 décembre 1968 au zoo de Perth. En 2016, le Guinness Book des records avait certifié qu’elle était le plus vieil orang-outan du monde. Elle a eu 11 petits et compte 54 descendants sur le globe.

Dans la nature, les orang-outans de Sumatra dépassent rarement l’âge de 50 ans. Menacés par la déforestation et le braconnage, ils sont en danger critique d’extinction. Il en resterait moins de 14 000 dans le monde. Un chiffre alarmant.