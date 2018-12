VIDEO. Le peuple guyanais en guerre contre plusieurs projets industriels

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

ONG, étudiants, représentants des peuples autochtones, citoyens… Plusieurs centaines de défenseurs de l'environnement ont manifesté le 8 décembre pour protester contre des projets industriels sur le territoire guyanais. Deux projets préoccupent particulièrement les militants : le projet de mine à ciel ouvert Montagne d'or et le projet de forage pétrolier du récif Amazone par l'entreprise Total. "Aujourd'hui, ce territoire de la Guyane est […] au moins 80 % vert, au moins 80 % naturel", estime Yvane Goua, porte-parole du collectif "500 frères". "Donc derrière, aujourd'hui, on ne peut pas faire de la Guyane, par exemple pour Montagne d'or, une espèce de trou béant et puis au large de la Guyane venir forer au risque d'une marée noire", s'inquiète-t-elle.

Des avancées économiques remises en cause

Si le gouvernement met en avant les retombées économiques pour le territoire, certains Guyanais dénoncent des projets destructeurs et menés sans l'accord de la population. "Aujourd'hui, la réponse du gouvernement qui a repris après celui Hollande c’est de nous imposer plusieurs mégas projets […] pour soi-disant nous vendre du rêve sur un potentiel développement alors que quand on voit les chiffres, c'est que des miettes", regrette la porte-parole. "Personne ne nous a demandés si c'était ce genre d'activités que nous voulions développer", déplore-t-elle.

Des projets contradictoires

En pleine COP24, ces manifestants veulent interpeller le Président en dénonçant des projets contradictoires avec les engagements de la France envers le climat et le peuple guyanais. "Comment on peut imaginer spolier le territoire de cet avantage-là…L'océan, la terre…Alors qu'en plus on vit de ça nous Guyanais, on mange local, on vit local." Plusieurs manifestants ont également revêtu leurs gilets jaunes, joignant leurs voix à celles des populations autochtones. Ils ont ainsi réclamé une politique plus respectueuse des individus et de l'environnement.