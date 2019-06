VIDEO. En Inde, une montagne de déchets dépassera bientôt le Taj Mahal

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cette montagne de déchets est en passe de franchir les 73 mètres symboliques atteints par le palais du Taj Mahal. À Delhi, en Inde, les camions continuent de déverser des tonnes d'ordures chaque jour à la décharge de Ghazipur. Cet amas de déchets fumants, où errent les chiens et les rats, pose un véritable problème de pollution pour les populations environnantes qui pâtissent de ces émanations nocives. "Il y a l'odeur mais aussi les fumées, la pollution, ce qui est la cause de toutes les maladies ici", dénonce Puneet Sharma, un habitant du quartier.

Une menace

Les déchets en décomposition émettent notamment du méthane et du lixiviat, un liquide toxique noir qui se déverse dans le canal qui borde la ville. Plus que de contribuer à la pollution atmosphérique, la décharge est régulièrement frappée par des incendies dus aux poches de gaz qui se forment et s'enflamment au cœur des détritus. Une étude récente a établi que les personnes vivant à proximité de la déchetterie y risquent leur santé.

Les villes indiennes génèrent 62 millions de tonnes par an. D'ici 2030, ce chiffre pourrait atteindre 165 millions de tonnes.