VIDEO. En Alaska, l\'érosion dévore les terres du petit village de Kivalina

Ce village pourrait abriter les premiers réfugiés climatiques américains. Situé en Alaska, à 134 kilomètres du cercle arctique, Kivalina pourrait disparaître d'ici 2025. Installé sur une bande de terre, on n'y accède que par avion. 450 personnes, appartenant à la communauté inupiat, y vivent. Aujourd'hui ils sont menacés par l'augmentation du niveau de la mer et la multiplication des tempêtes, qui réduisent la taille de l'île malgré la construction d'une digue en 2008. Cette érosion affecte la piste d'atterrissage, unique porte d'entrée et de sortie de l'île. Autre conséquence du réchauffement climatique : les hivers sont de plus en plus courts.

La glace, un allié indispensable dans le village

La glace protège l'île mais permet aussi aux habitants de se nourrir. L'alimentation à Kivalina dépend majoritairement de la chasse et de la pêche. Sans glace, impossible de se déplacer près du gibier et de stocker viande et poisson. En 2008, le village a porté plainte contre des entreprises de pétrole, de charbon et d'énergie, pour leur contribution au réchauffement climatique. Le tribunal a rejeté la plainte, estimant qu'il n’était pas compétent sur cette problématique. Dernière solution pour Kivalina : relocaliser le village. Mais l'opération est coûteuse : entre 81 et 340 millions d'euros alors que pour l'instant, les financements sont insuffisants.