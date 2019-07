VIDEO. Comment partir en vacances de manière écoresponsable ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Déconnecter et voyager sans prendre l'avion, c'est possible. C'est en tout cas ce que prône Ferdinand Martinet, le cofondateur de "Chilowé", un mouvement qui remet la "micro-aventure" au goût du jour. Julien Vidal est allé à sa rencontre et s'est prêté au jeu. Direction Orléans, voyage en train oblige. Au programme : une longue balade en canoë. Une activité a priori simple et pourtant…

Longer une rivière paisible, découvrir une nature riche et dense, dormir sous la tente… Julien Vidal est convaincu : "En une journée, c’est fou comme le quotidien de la ville, du boulot et tout, il est parti." Pour Ferdinand Martinet, se rendre en Grèce ou en Amérique du Sud n'a rien de plus original que leur escapade en bateau. "Plutôt que de réfléchir à une destination où on va cocher des cases, ici c'est presque le moyen de transport qui devient l'aventure en elle-même", estime-t-il . "L'instant présent, le vrai instant présent, c'est le moment, le moment que t'es en train de vivre dans ton voyage", explique Ferdinand.

Recomprendre la nature

De plus, la France est un pays riche en paysages, comme le rappelle le cofondateur de 'Chilowé" : "Il existe en France plein d'endroits complètement dingues.", "Le vrai aventurier des temps modernes, c'est celui qui va en Avergne, le long de la Moselle…", ajoute-t-il. Au-delà du voyage en lui-même, appréhender la nature avec respect et y passer plus de temps, donnerait plus envie, à terme, de la protéger.

Pour les moins téméraires et amateurs d'aventures, les grandes villes peuvent proposer des hôtels écoresponsables comme le Solar Hôtel, en plein Paris.

Chaque année, le tourisme émet 8 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Un aller-retour Paris-New York émet autant de CO2 que toute la consommation d’un Français à l’année.