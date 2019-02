VIDEO. Climat : "Les émissions de gaz à effet de serre en 2018 en France ont baissé", annonce François de Rugy

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"C'est une bonne nouvelle", a lancé François de Rugy : "Les émissions de gaz à effet de serre en 2018 en France ont baissé" alors qu'elles avaient "augmenté en 2017". Le ministre de la Transition écologique était l'invité de franceinfo, vendredi 15 février. Il n'a pas donné de chiffres précis, se référant à des "statistiques". Ses conseillers ont précisé à franceinfo que ce sont des tendances et que ces chiffres restent à consolider. Par ailleurs, François de Rugy s'est félicité de la baisse de la consommation de carburants en 2018, "pour la première fois".

"Ce n'est pas dans les tribunaux qu'on va régler le climat"

Avec ces constats, le ministre de la Transition écologique a ainsi répondu aux deux millions de signataires de la pétition "L'Affaire du siècle" qui veulent poursuivre en justice le gouvernement pour son "inaction climatique". "Ce n'est pas dans les tribunaux qu'on va faire baisser les gaz à effet de serre. Ce n'est pas dans les tribunaux qu'on va régler le climat, a-t-il poursuivi. Cest leur mode d'action symbolique, et on voit bien que c'est un outil de mobilisation politique."

Le ministre a demandé aux signataires et aux associations "comment peut-on travailler ensemble pour emporter la conviction et l'adhésion de tout le monde alors qu'aujourd'hui je rencontre beaucoup d'oppositions ?" Selon François de Rugy, "quand on veut mener une action, on rencontre des résistances très fortes et pas seulement de lobbies, tout simplement de gens qui sont bousculés dans leur façon de vivre".