VIDEO. \"C’est une marche pour l\'humanité\", a réagi Marion Cotillard à la \"Marche du siècle\" pour le climat

"C'est plus qu'une marche pour l'écologie ou pour le climat, c'est une marche pour l'humanité", a lancé Marion Cotillard. Comme des dizaines de milliers de manifestants, l'actrice a participé à la "Marche du siècle" à Paris. En effet, ce samedi 16 mars, citoyens, jeunes et autres militants sont venus en nombre pour dénoncer l'attentisme des politiciens devant les enjeux climatiques actuels. Marion Cotillard a souhaité rejoindre ce mouvement qui se fait de plus en plus massif pour encourager une "transformation profonde de la société."

Le pouvoir des citoyens

Il faut "qu'on explique aux gens qui décident que le monde dont on rêve n'est peut-être pas le même que le leur", relève Marion Cotillard. Pour elle, ce n'est plus aux citoyens de suivre les dirigeants mais aux dirigeants de répondre aux exigences et aux convictions de ses citoyens. L'actrice dénonce également la "course contre la vie au profit de la compétition" réalisée par les gouvernements. Avec les autres militants, elle aimerait inverser cette course effrénée et "reprendre le pouvoir."