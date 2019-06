VIDEO. Affamés, délogés, dispersés... Les ours blancs, grandes victimes de la fonte des glaces

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

On le voit affamé, se traînant au milieu d'une ville ou éperdu sur une banquise qui se liquéfie. Les images des ours blancs ont fait le tour du monde et le célèbre carnivore est devenu un des symboles de la crise climatique. Pourtant, en 1973, l'Accord sur la conservation des ours blancs a permis de freiner considérablement la chasse du mammifère dans le monde. Ainsi, en 1960, on ne comptait plus que 5000 ours polaires alors que leur population pourrait s'étendre jusqu'à 31 000 aujourd'hui.

Se fier aux estimations ?

Ces chiffres ne doivent cependant pas donner lieu à des conclusions trop hâtives. Certaines estimations sont anciennes et il est extrêmement difficile d'obtenir des relevés exacts tant la population des ours est dispersée. Aussi, la principale menace pour ces grands carnivores n'est plus la chasse mais le réchauffement climatique et leur habitat pourrait évoluer très rapidement.

L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature considère que leur population pourrait diminuer de 30 % d'ici 2050 à cause de la fonte des glaces.