VIDEO. À travers le monde, des jeunes se mobilisent pour le climat

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Le climat est devenu pour eux un devoir et ils appellent ensemble à l'action. Xiuhtezcatl Martinez est un jeune activiste indigène et artiste hip-hop américain. Il vient par exemple, avec 20 autres jeunes, de porter plainte contre le gouvernement américain pour "inaction climatique". "Vos lits vous paraissent confortables aujourd'hui mais ça ne durera pas", s'insurge quant à elle Hilda Flavia Nakabuye, une jeune militante ougandaise.

Des jeunes de différents pays pour la planète

Si tous travaillent pour un monde plus responsable, chacun n'hésite pas à dénoncer les inactions de leur pays d'origine. Artemisa Xakriabá est membre du peuple Xakriabá, au Brésil, dont les terres s'assèchent. Ridhima Panday, une jeune Indienne, dénonce quant à elle les fortes inondations qui touchent sa ville natale. Enfin, l'étudiante belge Anuna de Wever se sent faire partie d'un tout "de la jeunesse de cette planète". Elle a donc invité à plusieurs reprises les jeunes du monde entier, à parcourir les rues et à effectuer une "grève scolaire". "Notre maison est en train de brûler (...) il faut aller chercher de l'eau et éteindre le feu, le faire ensemble et maintenant."