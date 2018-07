VIDEO. À quoi ressemblerait la Terre si les humains n\'avaient jamais existé ?

Bienvenue dans un monde couvert de forêts denses et de plaines…où les animaux prolifèrent.

Les grands mammifères abondent sur tous les continents. Leurs populations se sont répandues partout...

L'Amérique du Nord est la région qui abrite le plus de mammifères notamment avec des millions de chevaux sauvages, des mastodontes et de gigantesques megatherium.

En Europe, les ours et les loups ne sont pas présents uniquement dans les montagnes mais sur l'ensemble des territoires, où ils cohabitent avec des éléphants et des rhinocéros.

L'Afrique est un immense territoire sauvage fait de forêts et de savanes, et où les girafes et les hippopotames prolifèrent.

En Océanie, des oiseaux géants cohabitent avec des kangourous géants comme le simosthenurus.

Les océans regorgent de poissons, les rivières coulent librement sans barrages ni canaux, il n'y a pas de pollution et la couche d'ozone est toujours intacte.

Voici à quoi ressemblerait la Terre sans notre présence.