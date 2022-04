Une sixième limite planétaire vient d'être franchie, celle du cycle de l'eau douce

Pour la deuxième fois de l'année, le monde a franchi une nouvelle limite planétaire : celle de cycle de l'eau douce. Dans une nouvelle étude (lien en anglais) publiée dans la revue Nature, jeudi 28 avril, les scientifiques expliquent que ce cycle, qui comprend les précipitations ainsi que l'humidité du sol et l'évaporation, est en dehors de la zone de sécurité. Elle est pourtant "fondamentale pour la dynamique du système terrestre et est maintenant largement perturbée par les pressions humaines aux échelles continentale et planétaire".

"Cette nouvelle analyse scientifique montre comment nous, les humains, poussons l'eau verte bien au-delà de la variabilité que la Terre a connue pendant plusieurs milliers d'années au cours de la période Holocène", s'alarme le co-auteur Johan Rockström, directeur du Potsdam Institute for Climate Impact Research et professeur au Stockholm Resilience Centre. "La réduction des risques de changement de l'eau verte sur le système terrestre nécessite désormais des actions immédiates en matière d'eau pour lutter contre le changement climatique, la déforestation et la dégradation des sols", déclare de son auteur Ingo Fetzer, égalmeent co-auteur de l'étude et chercheur au Stockholm Resilience Centre.

"E st-ce que vous avez compris ce que veut dire le manque d’eau ?"

La scientifique Emma Haziza s'est émue de la situation sur Twitter. "Je ne sais plus comment le dire, le crier parfois puis me taire devant le flot d’actualité continu…, écrit-elle. Mais est-ce que vous avez compris ce que veut dire le manque d’eau ? Plus d’énergie, plus rien à manger, on est plus rien en fait, vous êtes sûrs de vouloir continuer comme ça ?"

Je ne sais plus comment le dire, le crier parfois puis me taire devant le flot d’actualité continu… mais est-ce que vous avez compris ce que veut dire le manque d’eau ?

Plus d’énergie, plus rien à manger, on est plus rien en fait, vous êtes sûrs de vouloir continuer comme ça ? https://t.co/wCx7GpDIB7 — Haziza Emma (@HazizaEmma) April 28, 2022

Le monde compte neuf limites planétaires. Jusqu'à présent, donc, six limites planétaires ont été franchies. Il s'agit de celles du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité, des perturbations globales du cycle de l'azote et du phosphore, de l'usage des sols, de la pollution chimique, et la dernière en date, l'eau douce. Seules trois n'ont pas encore été franchies.