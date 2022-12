Si la planète se réchauffe, comment expliquer qu’il fasse si froid dehors ?

Nous sommes en décembre et un épisode de froid, le verglas et la neige se sont déjà installés un peu partout en France continentale. Mais alors comment expliquer que le réchauffement climatique existe lorsqu’il fait si froid dehors ? Éclairage dans la chronique “1 planète, des solutions”, réalisée par NOWU en partenariat avec France Info.

La Météo et le climat sont à différencier

Qui n’a jamais entendu un ami ou sa tata dire : “T’es vraiment sûr de ton histoire de réchauffement climatique ? Parce que là il fait -2°C !”.

Oui on est sûrs (déjà, le changement climatique est un phénomène prouvé scientifiquement) et ça s’explique très simplement : La météo et le climat, ce n’est pas pareil !

La météo s’intéresse au temps qu’il va faire demain ou la semaine prochaine alors que le climat s’analyse sur des périodes beaucoup plus longues comme une décennie ou un siècle

Cette distinction permet de mettre en perspective certains phénomènes météorologiques anormaux comme les canicules ou les épisodes de froid.

Prenons un exemple qui sera plus parlant : si on compare la météo du mois de janvier 2020 et celle de janvier 2021, on remarque que 2021 a eu un début d’année plus froid que l’année précédente.

La température moyenne française augmente

À partir de ces deux données, on pourrait être en droit de se dire que les mois de janvier ont tendance à se refroidir ?

Oui ! Sauf que…si on analyse les autres relevés météorologiques du passé, on s’aperçoit qu’aujourd’hui, la température moyenne d’un mois de janvier en France est 1,34°C plus élevée qu’il y a 100 ans.

Et ça, malgré des froids exceptionnels. En janvier 1985, il faisait -18°C à Paris et -20°C à Reims !

Voilà pourquoi la météo et le climat sont deux choses bien différentes. Dire que le réchauffement climatique n’existe pas simplement parce qu’il fait froid dehors n’est donc pas un très bon raisonnement.

Nos hivers risquent-ils de devenir chauds ?

Si les températures augmentent au fil des années, est-ce que ça veut dire que nous allons vivre des hivers où il fera 28°C d’ici 2050 ? Normalement non, pas de panique !

Alors bien sûr, à cause du changement climatique, les températures vont être de plus en plus élevées de manière générale et il y aura beaucoup plus de canicules en été. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les épisodes de froid vont disparaître. Ils seront juste de plus en plus rares.

2022, année de chaleur record

Météo France vient d’ailleurs de publier son dernier bilan climatique et ce rapport décrit 2022 comme l’année la plus chaude jamais enregistrée : en moyenne il aurait fait 14,2°C en France cette année alors qu’il y a 50 ans la température annuelle moyenne n’était que de 11,6°C.

Donc plus de doute à avoir, le réchauffement climatique est là et même bien là, peu importe le temps qu’il fait dehors !

