Russie : les photos de l’île aux ours polaires font le tour du monde

Des ours blancs sont ici chez eux. Ils se pressent à la fenêtre pour voir qui arrive, ils se placent même sur le pas de la porte comme pour accueillir un visiteur. Le regard des animaux, le bâtiment délabré le brouillard qui enveloppe le tout, donnent un cliché d’une puissante mélancolie. Tout commence par un hasard, en août dernier, un groupe de photographes amateurs part en expédition sur un bateau. Le mauvais temps les oblige à se réfugier derrière une toute petit île, au nord-est de la Russie, appelée Kolioutchine.

Urgence à protéger la nature

Dessus, il n’y a normalement qu’une station météo abandonnée depuis trente ans. Quand soudain, leur drone leur permet d’apercevoir une silhouette à la fenêtre. Des ours ont pris possession des lieux. Pendant deux jours, ils vont rester à côté de l’île, pour filmer et prendre en photo les ours, en restant à bonne distance. Ils vont ramener des images qui aujourd’hui font le tour du monde. Dmitri Koch, photographe amateur, espère que ses photos forceront les autorités à lancer le grand nettoyage des deux millions de tonneaux vides qui ont été abandonnés dans l’Arctique.