Réchauffement climatique : les forêts françaises en grand danger

Vus du ciel, les arbres ont l'air en pleine santé et sont verdoyants, mais au sol, le constat est différent. La forêt est en souffrance. C'est ce que constate Alexis Hachette, responsable ONF (Office national des forêts) de la forêt de Vierzon, dans le Cher. "Le chêne est mourant, il a encore quelques feuilles, mais il va mourir très rapidement", explique-t-il. De nombreux arbres de cette forêt subissent les dégâts de la sécheresse. En l'espace de 30 ans, la forêt a changé et des trouées s'opèrent.

Le réchauffement climatique, grand responsable de ces maux

Le constat dans la forêt d'Orléans, dans le Loiret, est similaire : le réchauffement climatique a un impact important sur l'état des forêts. Grâce à la pose d'une fosse, on remarque que les sols sont asséchés et que les arbres sont assoiffés, en raison du manque d'eau. "C'est de plus en plus dur et de plus en plus difficile à percer aux racines et aller chercher l'eau en profondeur", explique Nathalie Korboulewsky, responsable du projet Optmix Inrae. Certains travaillent sur l'implantation de pousses plus adaptées aux nouveaux climats.