Réchauffement climatique : de la pluie et jusque 20 degrés au Groenland

C'est une image inédite : de la pluie sur une vitre, à 3 000 mètres d'altitude au sommet du Groenland. D'ordinaire, l'été, il peut neiger sur ces glaciers. Mais cette année, sur des images satellite, on distingue des petites tâches bleues qui ont remplacé la neige, sur certaines zones. La faute à des températures trop élevées, conséquence du réchauffement climatique. "Le réchauffement dans les régions polaires est trois fois plus important au niveau global. Dans le niveau global, il était à environ +1 degré, dans les régions polaires il est à plus de 3 degrés", explique Robert Vautard, climatologue.



Des phénomènes voués à s'accentuer

Par conséquent, la fonte des glaces s'accélère. En Europe aussi, le réchauffement climatique est responsable de phénomènes extrêmes. Selon une étude récente, des épisodes d'inondations comme en Allemagne ou en Belgique à la mi-juillet sont entre 1,2 et 9 fois plus probables que dans les années passées. Il pourrait aussi provoquer des pluies diluviennes, de 3% à 19% plus abondantes dans l'Europe de l'Ouest. Des phénomènes qui pourraient s'accentuer.